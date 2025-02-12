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Экспорт российского газа в Европу по «Турецкому потоку» обновил рекорд

Поставки газа РФ по «Турецкому потоку» в ЕС на прошлой неделе обновили рекорд
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Поставки российского газа по газопроводу «Турецкий поток» в Европу на минувшей неделе снова обновили исторический рекорд. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Отмечается, что с 3 по 9 февраля прокачка через компрессорную станцию «Странджа — 2» на границе Турции и Болгарии (сухопутное продолжение морской части трубопровода) превысила 390 млн куб. м. Этот показатель является абсолютным недельным рекордом поставок с момента запуска «Турецкого потока» в январе 2020 года. Предыдущий максимум был в январе — 376 млн куб. м за неделю с 13 по 19 января.

11 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина в рамках сделки Евросоюза и Венгрии по обеспечению энергобезопасности обязалась не атаковать инфраструктуру, связанную с «Турецким потоком».

11 января беспилотники ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Причем одна из двух веток газопровода целиком ориентирована на Европу.

Ранее в Кремле заявили, что Россия заинтересована в продолжении поставок газа в Европу.

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