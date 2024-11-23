Вспышки в небе над Днепропетровском, 21 ноября 2024 года

«11 минут до Берлина». Киев засекретил данные по удару «Орешником», Россия может его повторить ISW: ВС РФ намерены запустить ракету «Орешник» во второй раз

СБУ засекретила любую информацию об ударе российской ракеты «Орешник», утверждает сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, любая новая информация тут же передается западным спецслужбам. США и Европа находятся «в ступоре» после нанесенного по Днепропетровску удара. В Кремле в свою очередь объяснили, что об «Орешнике» не было широко известно ранее, потому что разработки новейших российских вооружений «ведутся без огласки», и намекнули, что могут показать вскоре что-то еще.

Служба безопасности Украины полностью засекретила любую информацию об ударе российской ракеты «Орешник» по промышленному комплексу «Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова» в Днепропетровске, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Место удара окружено СБУ, ничего не показывают, боясь утечки, всю информацию засекретили. Думаю, что все собранные сведения моментально передаются западным спецслужбам, страны которых поставлены в ступор от появления у России ракеты «Орешник», — сказал он РИА Новости.

Рогов добавил, что «Орешник» и другое подобное оружие позволит «привести в чувства» западные элиты и решить многие международные вопросы.

21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске. ВС РФ применили баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Как уточнил Рогов, удар по заводу пришелся на цеха, в которых производили реактивные снаряды и ударные беспилотники.

Тайные разработки

О существовании ракетного комплекса «Орешник» стало известно только 21 ноября. После ее применения вышло обращение президента Владимира Путина, в котором он сообщил, что ВС РФ в ответ на действия западных стран ударили по «Южмашу».

«Орешник» — новейшая высокоточная баллистическая ракета средней дальности, она может поражать цели на расстоянии до 5,5 тыс. км. Скорость атакующей ракеты в десять раз выше скорости звука. Путин подчеркнул, что ПВО не спасает от подобных ударов.

На вопрос журналистов о том, почему ранее не было известно о разработке ракеты «Орешник», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что разработки новейших систем вооружений, поступающих в российскую армию, ведутся без огласки.

«Я уверен, что мы с вами не знаем и сейчас о новых грядущих разработках», — сказал представитель Кремля.

Никакой защиты

О том, что западные страны не могут противостоять ударам баллистической ракетой «Орешник», пишет и британский аналитик Александр Меркурис.

«Русские способны атаковать цели в любой точке европейского континента с помощью таких ракет, и нет никакой защиты от них», — утверждает он.

По словам аналитика, западные страны не смогут перехватить ракеты за отведенные на это 15 минут.

Журналисты газеты Daily Mail подсчитали, что «Орешник» способен долететь до любого европейского города менее чем за 20 минут.

К примеру, если «Орешник» запустят с ракетного полигона Капустин Яр в Астраханской области, то ракета долетит до Берлина примерно за 11–12 минут, за 13–14 — до Рима, за 14–15 — до Брюсселя, за 15–16 — до Парижа и за 16–17 — до Лондона.

Издание Military Watch Magazine пишет, что Россия может поражать «Орешником» цели в глубине Европы и Атлантике.

«Возможность баллистической ракеты средней дальности обеспечивает ценное средство поражения целей в глубине Европы и Атлантике. Его также можно разместить в пределах досягаемости западных военных объектов в Японии, Южной Корее и на Гуаме (остров в Микронезии, территория США. — «Газета.Ru»)», — говорится в материале.

Как отмечает MWM, пока неясно, насколько уникален новый класс российских ракет. Как полагают обозреватели издания, ранее самым грозным классом баллистических ракет средней дальности в мире считалась китайская DF-26.

Американский военный эксперт Уилл Шрайвер заявил, что западные элиты «охвачены ужасом». «Этот запах... Западные политические и военные круги пронизывает особый запах после того, удар «Орешника» разрушил их хрупкие иллюзии о непобедимости. Это запах растерянного ужаса», — написал он в соцсети Х.

И раз, и еще раз

Российские войска могут запустить «Орешник» или другую подобную ракету во второй раз, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Это может произойти уже 23-24 ноября.

«Россия может дополнительно провести испытательные пуски тех же или подобных баллистических ракет в ближайшие дни, чтобы достичь того же риторического эффекта», — говорится в публикации.

Во время испытаний Россия закроет часть своего воздушного пространства.