Британские журналисты подсчитали, за сколько «Орешник» долетит до Европы

Журналисты британской газеты Daily Mail подсчитали, что российская баллистическая ракета «Орешник» может долететь до любого европейского города менее чем за 20 минут.

По словам авторов материала, если «Орешник» запустят с ракетного полигона Капустин Яр в Астраханской области, то ракета долетит до Берлина примерно за 11–12 минут, за 13–14 — до Рима, за 14–15 — до Брюсселя, за 15–16 — до Парижа и за 16–17 — до Лондона.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал два варианта развития СВО после применения «Орешника».