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Британские журналисты подсчитали, за сколько «Орешник» долетит до Европы

Daily Mail: ракета «Орешник» долетит до Европы менее чем за 20 минут

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MedvedevRussiaE/X (бывш. Twitter)

Журналисты британской газеты Daily Mail подсчитали, что российская баллистическая ракета «Орешник» может долететь до любого европейского города менее чем за 20 минут.

По словам авторов материала, если «Орешник» запустят с ракетного полигона Капустин Яр в Астраханской области, то ракета долетит до Берлина примерно за 11–12 минут, за 13–14 — до Рима, за 14–15 — до Брюсселя, за 15–16 — до Парижа и за 16–17 — до Лондона.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал два варианта развития СВО после применения «Орешника».

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