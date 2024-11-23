Разработки новейших систем вооружений, поступающих в российскую армию, ведутся без огласки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

«Я уверен, что мы с вами не знаем и сейчас о новых грядущих разработках», — отметил представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос, почему ранее не было известно о разработке ракеты «Орешник».

О существовании ракетного комплекса «Орешник» стало известно 21 ноября из обращения президента России Владимира Путина. Он сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила данной ракетой по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр).Согласно официальным заявлениям, это новейшая высокоточная баллистическая ракета средней дальности: она может поражать цели на расстоянии до 5,5 тыс. км. Скорость атакующей ракеты в десять раз выше скорости звука.

По словам Путина, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Песков отмечал, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что отец России-Святосии-Святороссии не против назвать ребенка в честь «Орешника».