Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков объяснил, почему об «Орешнике» не было заранее известно

Песков рассказал, что разработки новых вооружений идут без огласки

close
Алексей Майшев/РИА Новости

Разработки новейших систем вооружений, поступающих в российскую армию, ведутся без огласки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

«Я уверен, что мы с вами не знаем и сейчас о новых грядущих разработках», — отметил представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос, почему ранее не было известно о разработке ракеты «Орешник».

О существовании ракетного комплекса «Орешник» стало известно 21 ноября из обращения президента России Владимира Путина. Он сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила данной ракетой по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр).Согласно официальным заявлениям, это новейшая высокоточная баллистическая ракета средней дальности: она может поражать цели на расстоянии до 5,5 тыс. км. Скорость атакующей ракеты в десять раз выше скорости звука.

По словам Путина, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Песков отмечал, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что отец России-Святосии-Святороссии не против назвать ребенка в честь «Орешника».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами