«Запас у нас имеется, продолжим испытания». Путин рассказал о создании «Орешника» Путин провел совещание с руководством МО и представителями ОПК по «Орешнику»

Владимир Путин провел совещание с представителями ОПК по результатам испытания «Орешника». Он отметил, что это не оружие массового поражения. Россия готова серийно производить ракеты, а создателей системы «Орешник» представят к госнаградам. Зампредседателя коллегии ВПК Василий Тонкошкуров заявил, что система полностью российская. Главком РВСН Сергей Каракаев добавил, что «Орешник» может поражать цели во всей Европе. Россия готова принять систему на вооружение.

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с представителями оборонно-промышленного комплекса и руководством Минобороны для выражения благодарности всем причастным к созданию и испытанию ракетной системы средней дальности «Орешник». Стенограмма опубликована на сайте российского лидера.

В начале встречи Путин отметил, что испытания ракетной системы средней дальности «Орешник» прошли успешно. По словам президента, РФ будет продолжать испытывать оружие, в том числе в боевых условиях.

«Запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, у нас имеется. <...> Достигнутые результаты и скорость разработки новой системы действительно вызывают гордость, восхищение, убедительно демонстрируют, что отечественная школа ракетостроения обладает огромным потенциалом и способна решать самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что «Орешник» — это результат работы в условиях новой России, а не Советского Союза, система создана на базе новейших разработок. Путин добавил, что успех в зоне СВО прежде всего зависит от профессионализма и мужества военнослужащих, однако у России также есть «крепкий индустриальный и научный тыл».

«Система оружия, которая была вчера испытана, является еще одним надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета России.

Такого оружия, как мы знаем, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах, мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через два. А у нас эта система есть сегодня»,

— отметил Путин.

Президент подчеркнул, что «Орешник» не является средством массового поражения, это не стратегическое оружие. При этом ракетная система — это эффективное гиперзвуковое оружие, которое в сочетании с другим системами будет сопоставимо с оружием стратегического назначения.

«Средств противодействия такой ракете, средств ее перехвата на сегодняшний день в мире нет, не существует», — отметил Путин.

Глава государства отметил, что «Орешник» — это не модернизация советских систем. Это результат работы конструкторов новой России. В основе комплекса, по его словам, легли новейшие разработки.

По словам президента, Россия продолжит испытания «Орешника», также хотят наладить серийное производство системы. Кроме этого, сейчас разрабатывают и другие системы подобного рода, в результате чего в России появится линейка комплексов средней и меньшей дальности.

Путин пообещал представить к государственным наградам создателей «Орешника».

На 100% российский

Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Василий Тонкошкуров отметил, что «Орешник» создан полностью на российских технологиях в кратчайшие сроки. Он добавил, что в ближайшее время возможен серийный выпуск данного оружия. По его словам, другую новую технику уже применяют в зоне СВО. Также они планируют «значительно увеличить выпуск особо востребованных образцов вооружения и техники».

«Набранные темпы производства и поставки вооружения позволят достичь уровня оснащенности современными образцами вооружения военной и специальной техники в части стратегических ядерных сил более чем на 95%, а по ВКС — более 82», — заверил Тонкошкуров.

Глава госкорпорации Юрий Борисов добавил, что в ракетно-космической отрасли также создают «изделия с уникальными характеристиками, не имеющих равных во всем мире». Кроме этого, в кратчайшие сроки они могут нарастить производство.

Берет любые цели

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что «Орешник» начали разрабатывать по поручению Путина от июля 2023 года, через полтора года провели первые испытания.

«По результатам пуска поражен стратегический объект на территории Украины. Пуск успешный, задачи выполнены. Результаты пуска подтвердили правильность заложенных проектно-конструкторских и технологических решений, и реализуемость ракетного комплекса с заданными характеристиками», — сказал Каракаев.

Командующий уточнил, что новейший подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник» с гиперзвуковыми блоками не имеет аналогов в мире.

Ракета гарантированно преодолеет любые существующие системы ПВО, ею можно поражать различные цели на всей территории Европы, даже высокозащищенные.

«Массированное применение данного вида оружия будет сопоставимо с применением ядерного оружия», — отметил Каракаев, добавив, что с его помощью можно быстро прицелиться по любому объекту и поразить его.

Он предложил принять «Орешник» на вооружение. Путин пообещал так и сделать.