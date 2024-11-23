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В Британии заявили, что Запад не способен сбивать ракеты «Орешник»

Аналитик Меркурис: Запад не способен сбивать ракеты «Орешник»

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Западные страны не могут противостоять ударам баллистической ракетой «Орешник». Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube-канале.

«Русские способны атаковать цели в любой точке европейского континента с помощью таких ракет, и нет никакой защиты от них», — заявил он.

По словам аналитика, на Западе должны понимать, что не способны отражать атаки «Орешника» и принять этот факт во внимание. Меркурис добавил, что у стран нет возможности перехватить ракеты за отведенные на это 15 минут. Этого времени, по мнению эксперта, будет недостаточно.

О существовании ракетного комплекса «Орешник» рассказал 21 ноября российский президент Владимир Путин. Он сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) новейшей высокоточной баллистической ракетой средней дальности. Она может поражать цели на расстоянии до 5,5 тыс. км. Скорость атакующей ракеты в десять раз выше скорости звука.

По словам Путина, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал важную особенность «Орешника».

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