Гаджет Apple спас владельца от смерти

Американка рассказала, как беспроводные наушники Apple AirPods спасли ей жизнь после неудачного падения.

Сьюзан Путман, 60-летний дизайнер, которая часто работает у себя студии, слушая музыку по беспроводным наушникам AirPods. Когда женщина работала над одной из своих скульптур, она отошла назад, оступилась и упала, ударившись головой об металлический столб.

Путман поняла, что она истекает кровью и не может встать. Недолго думая она сказала: «Привет, Сири. Позвони в 911». Женщина смутно помнит, прибывших полицейских, которые прижали полотенце к ее голове и вызвали скорую помощь.

«Честно говоря, если бы прошло еще 15 минут, я не уверена, что была бы здесь. Если бы у меня не было наушников, я бы умерла», — считает пострадавшая.

На данный момент Сьюзан Путман полностью восстановилась и так же занимается дизайном у себя в студии, слушая музыку.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что врач поставила под сомнение медицинские функции умных часов.