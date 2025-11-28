«Хоть завтра»: в России назвали неизбежной блокировку WhatsApp

В России неизбежно заблокируют мессенджер WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) – это может произойти как в ближайшее время, так и через год. Он нарушает минимум пять законов, поэтому оснований для этого достаточно. Его судьба сегодня напрямую зависит от того, как быстро россияне привыкнут пользоваться отечественным MAX, насколько это будет удобно и эффективно, заявил НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По словам специалиста, точных данных о том, что вопрос блокировки уже решен, нет, так как это находится в ведомстве Роскомнадзора. Однако уже можно утверждать, что основанием для блокировки WhatsApp может быть нарушение порядка пяти законов.

«Они как минимум не исполняют закон о хранении персональных данных на территории РФ, не соблюдают закон о том, что мессенджеры должны передавать номера телефонов при определенных условиях. Там около пяти законов подходят под блокировку WhatsApp», — заявил Клименко.

Сегодня этот вопрос зависит от уверенности государства в наличии полноценной замены мессенджеру, поэтому блокировка произойдет в зависимости от того, насколько эффективно россияне будут использовать MAX, считает Клименко. Если все больше людей будут его скачивать, то судьба WhatsApp будет «очень короткой и жалкой», убежден специалист.

«[Блокировка] может произойти завтра, а может через год. Никто не готов делать ставки. Блокировку можно будет обойти, но сами VPN сегодня у нас блокируются очень активно», — заключил эксперт.

На днях член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин также назвал блокировку WhatsApp вопросом времени. Он заявил, что компания-владелец системно игнорирует российские правила, угрожает безопасности людей и продолжает работать на территории страны без малейшего уважения к ее законам, поэтому этот вопрос предопределен.

Ранее WhatsApp назвали каналом для массовых атак.