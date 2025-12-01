В Госдуме заявили о скорой блокировке WhatsApp. Одной из причин назвали утечку переговоров

WhatsApp* может столкнуться с блокировкой в России после недавней утечки дипломатических переговоров, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По мнению экспертов, это «может произойти завтра» или «через год». Тем временем пользователи уже неделю жалуются на сбои в работе мессенджера. В Госдуме считают, что импортозамещение WhatsApp успешно завершается благодаря развитию Mах.

Мессенджер WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в России могут заблокировать после недавней утечки дипломатических переговоров, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«По моей информации, дополнительным (но важным) триггером для ускорения крайних мер в отношении WhatsApp стал недавний факт утечки дипломатических переговоров. Был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют», — отметил он в своем Telegram-канале.

Парламентарий обратил внимание, что Meta (признана в России экстремистской и запрещена) пока не отреагировала на заявление Роскомнадзора, согласно которому WhatsApp будет полностью заблокирован в стране, если она продолжит игнорировать требования российского законодательства.

Горелкин допустил, что в случае реальной полной блокировки мессенджера в России компания выпустит «душеспасительный пресс-релиз» , в котором попытается оправдаться перед пользователями из других стран.

«Хотя многие государства, развивающие собственные национальные мессенджеры, прекрасно поймут, в чем настоящая причина ухода WhatsApp с российского рынка», — подчеркнул депутат.

Горелкин не исключил, что многие страны последуют примеру России, «не дожидаясь новых громких скандалов с утечками и безопасностью пользователей на фоне попустительского отношения к соблюдению локального законодательства».

25 ноября агентство Bloomberg опубликовало две стенограммы разговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с помощником президента России Юрием Ушаковым и главы РФПИ Кирилла Дмитриева с Ушаковым. Они обсуждали подходы к урегулированию российско-украинского конфликта.

На следующий день Ушаков в интервью «Коммерсанту» заявил, что «бывают некоторые разговоры по WhatsApp, которые, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, послушать».

28 ноября Роскомнадзор (РКН) заявил, что последовательно вводит ограничения в отношении WhatsApp, поскольку мессенджер продолжает нарушать законодательство России.

По утверждению ведомства, WhatsApp применяется для организации и проведения террористических действий на территории России, вербовки их исполнителей, а также для мошеннических и других преступлений против жителей страны.

В связи с этим РКН призвал «переходить на национальные сервисы» и предупредил о полной блокировке WhatsApp в случае, если требования российского законодательства не будут выполняться. Роскомнадзор напомнил, что в августе началась «постепенная деградация звонков в WhatsApp».

Сотрудники МИД России между собой общаются в приложении «Среда» и мессенджере Mах, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в разговоре с Осторожно Media.

«Для общения с иностранцами существует разные виды связи: от официальных каналов до сотовой связи, электронной почты и так далее», — уточнила она.

Тем временем россияне массово жалуются на сбои в работе мессенджера. Согласно информации сервиса «Сбой.РФ», рост числа жалоб фиксируется с 25 ноября. 1 декабря на функционирование WhatsApp уже пожаловались около 2,1 тыс. пользователей. Большинство из Москвы (28%), Новосибирской области (15%), Санкт-Петербурга (14%) и Иркутской области (5%).

Импортозамещение

WhatsApp нарушает минимум пять законов, его блокировка неизбежна — это «может произойти завтра» или «через год», заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

«Они как минимум не исполняют закон о хранении персональных данных на территории РФ, не соблюдают закон о том, что мессенджеры должны передавать номера телефонов при определенных условиях. Там около пяти законов подходят под блокировку WhatsApp», — сказал он в беседе с НСН.

Сейчас этот вопрос зависит от уверенности государства в наличии полноценной замены мессенджеру, поэтому блокировка произойдет в зависимости от того, насколько эффективно россияне будут использовать Мах, добавил Клименко.

По мнению председателя комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского, работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается благодаря стремительному развитию платформы Mах. Он обратил внимание, что у компании Meta было достаточно времени, чтобы наладить взаимодействие с российскими регуляторами, однако в этом направлении не было предпринято даже минимальных шагов.

«Исходя из этого, я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta и ее мессенджеру со всеми их угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов Российской Федерации», — добавил он в Мах.

На фоне сообщений об угрозе блокировки WhatsApp «Хабр» представил подборку сервисов, которые могут использоваться в качестве замены мессенджера.