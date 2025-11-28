Роскомнадзор пригрозил WhatsApp полной блокировкой

Мессенджер WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) может быть полностью заблокирован на территории России в случае дальнейшего невыполнения требований российского законодательства. Об этом сообщает Роскомнадзор.

Как пояснили в ведомстве, в отношении сервиса последовательно применяются ограничительные меры в связи с систематическими нарушениями. Речь идет о несоблюдении требований российского законодательства в области регулирования интернет-коммуникаций.

В пятницу глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что в России неизбежно заблокируют мессенджер WhatsApp – это может произойти как в ближайшее время, так и через год. Он нарушает минимум пять законов, поэтому оснований для этого достаточно. Его судьба сегодня напрямую зависит от того, как быстро россияне привыкнут пользоваться отечественным MAX, насколько это будет удобно и эффективно.

На днях член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин также назвал блокировку WhatsApp вопросом времени. Он заявил, что компания-владелец системно игнорирует российские правила, угрожает безопасности людей и продолжает работать на территории страны без малейшего уважения к ее законам, поэтому этот вопрос предопределен.

Ранее россиян предупредили о рассылке вируса Astaroth через WhatsApp.