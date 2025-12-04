На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Роскомнадзор начал ограничивать Facetime

В Роскомнадзоре заявили о введении ограничений в отношении Facetime
Wachiwit/Shutterstock/FOTODOM

В пресс-службе Роскомназдора сообщили «Газете.Ru» о введении ограничительных мер в отношении Facetime — сервиса компании Apple для онлайн-звонков.

«По данным правоохранительных органов, сервис Facetime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан. В связи с этим Роскомнадзор вводит ограничительные меры в отношении Facetime», — сообщили в ведомстве.

Российские пользователи жаловались на сбои в работе приложения еще с начала сентября 2025 года. В Роскомнадзоре об ограничениях официально не сообщали.

13 августа РКН начал блокировать звонки в приложениях WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Telegram. 28 ноября ведомство сообщило о введении «последовательных ограничительных мер» в отношении WhatsApp. Ограничения каждый раз объяснялись тем, что сервисами пользуются мошенники.

Ранее Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox.

