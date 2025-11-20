В России просят включить медицинские приложения для мониторинга глюкозы в «белый список»

Родители детей с диабетом просят включить медицинские приложения для мониторинга глюкозы в «белый список» сервисов, работающих при ограничении мобильного интернета. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Всероссийская организация родителей детей-инвалидов обратилась к депутатам Госдумы, которые перенаправили обращение в Минцифры. В обращении родители указали на проблемы в работе приложений для мониторинга уровня глюкозы при ограничениях мобильного интернета, когда перестают работать десятки мобильных приложений мониторинга глюкозы в крови, в том числе LibreLinkUp и CareLink.

«Отключения мобильного интернета лишают родителей возможности контролировать состояние здоровья своих детей. В депутатском запросе предложено внести эти приложения в так называемый белый список», — говорится в публикации.

В Минцифры и Минздраве подтвердили, что ведут работу над решением проблемы и обсуждают вопрос с соответствующими службами.

До этого эксперт РОЦИТ и руководитель проекта «Технологии» «Российской газеты» Олег Капранов заявил, что в связи с появлением «белого списка» Минцифры в инфополе появилось немало спекуляций вокруг темы «отключения интернета». К реальности они отношения не имеют.

По его словам, сегодня в России ведется необходимый процесс поиска баланса между возможностями и безопасностью в условиях вражеских атак при помощи БПЛА — противник использует сети связи для наведения беспилотников.

Ранее стало известно, какие еще сервисы вошли в «белый список» Минцифры.