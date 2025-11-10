В Госдуме опровергли новость о возможном отключении России от мировой сети

Отключение России от мирового интернета не планируется. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

«Ни о каком отключении российского сегмента от зарубежных сервисов речи не идет», — сказал он.

По словам депутата, в ходе выборов в России действительно происходит большое количество DDoS-атак, но «мы научились их купировать».

Кроме того, российские власти, продолжил Боярский, отличают вредоносный контент от полезного. При таком избирательном подходе отрезать иностранные ресурсы, востребованные среди россиян, никто не станет, заключил он.

С 1 марта 2026 года Роскомнадзор, ФСБ и Минцифры смогут отключать российский интернет от общемирового в случае возникновения «угроз устойчивости, безопасности и целостности» интернета — соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» не исключил, что Рунет могут отключить от мировой сети в случае вмешательства в парламентские выборы — 2026.

Ранее в России перечислили виды угроз устойчивости и безопасности интернета.