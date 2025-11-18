В Кремле отреагировали на массовое отключение мобильного интернета в регионах

В Кремле считают оправданными и необходимыми меры по отключению мобильного интернета в российских регионах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, нужно исходить из того, что считают целесообразным «наши силовые ведомства»

«Они (силовые ведомства — прим. ред.) отвечают за безопасность. Такие меры считаем оправданными и необходимыми», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также отметил, что предметную оценку подобным мерам должны давать специалисты.

До этого власти Ульяновской области сообщили об отключении мобильного интернета в зоне объектов специального назначения до завершения СВО. Зыков подчеркнул, что в регионе много стратегически важных предприятий, и региональные власти руководствуются вопросом их защиты от атак БПЛА, а также ставят в приоритет безопасность жителей. На этом фоне обеспечение граждан интернетом уходит на второй план.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин в свою очередь предположил, что в России не будут полностью блокировать весь интернет, потому что это бессмысленно. Он допустил, что мировые сервисы могут ограничить, если через них осуществляются нежелательные влияния.

Ранее в Госдуме опровергли новость о возможном отключении России от мировой сети.