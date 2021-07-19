«Боюсь за свою жизнь»: почему криптомагнаты уходят из отрасли

Сразу двое создателей криптовалют в этом месяце заявили о своем уходе с рынка. Соучредитель Ethereum объяснил это страхом за свою жизнь, разработчик Dogecoin в свою очередь назвал криптовалюту обманом. Что происходит с индустрией электронных монет — рассказывает «Газета.Ru».

Сооснователь криптовалюты Ethereum Энтони Ди Иорио решил уйти из бизнеса из-за соображений личной безопасности, сообщает Bloomberg.

«Есть риски, которые меня совершенно не вдохновляют. Я не чувствую себя в безопасности», — поделился Ди Иорио.

В ближайшие недели он планирует продать свой криптобанк Decentral Inc. и разорвать все связи с другими стартапами по блокчейн-проектам. По его мнению, Decentral Inc. будет оценен в «сотни миллионов» долларов.

При этом в качестве оплаты он не хочет принимать никакие виртуальные активы и согласен лишь на реальные деньги или акции.

«Мне хочется диверсифицировать свою деятельность, чтобы не быть криптовалютчиком, а быть человеком, решающим сложные проблемы. Я использую криптовалюту, когда это необходимо, но во многих случаях этого не происходит», – заявил изданию Ди Иорио.

Как сообщается, с 2017 года Ди Иорио пользуется услугами телохранителей и не покидает дом без них. Создатель второй по популярности криптовалюты в мире в открытую говорит, что опасается чего-то, однако раскрывать подробности того, что именно побудило его нанять охрану, наотрез отказывается.

Незадолго до этого один из создателей Dogecoin Джексон Палмер назвал криптовалюту обманом и заявил, что больше не хочет иметь к этому бизнесу никакого отношения.

«Меня часто спрашивают, вернусь ли я к криптовалюте и начну ли делиться своими мыслями по этой теме. Мой ответ — искреннее «нет», — написал Палмер.

По словам директора по маркетингу криптовалютной p2p-площадки Chatex Александра Хвойницкого, в последнее время можно наблюдать исход гигантов крипторынка из отрасли.

«Это пугает. На прошлой неделе при загадочных обстоятельствах погиб Мирча Попеску – один из крупнейших держателей биткоинов, который раньше обещал продать монет на миллион долларов и тем самым обвалить рынок. Кроме того, есть пока неподтвержденная информация о том, что Макафи оставил компромат на власть США в блокчейне эфира. И якобы в самое ближайшее время эта информация будет раскрыта, что производит эффект взорвавшейся бомбы на рынке. Пока эта ситуация никак не скажется на цифровых активах, но когда смартконтракт Макафи исполнится, можно ждать чего угодно»,— предупредил эксперт.

Как отметил Хвойницкий, выход из криптоиндустрии самых известных владельцев и инициаторов создания валют настораживает. То же самое было в банковской сфере перед кризисом 2008 года – тогда банкиры по всему миру начали внезапно кончать жизнь самоубийством.

«Решение Энтони Ди Иорио, одного из основателей второй по капитализации криптовалюты Ethereum, «покинуть криптоиндустрию» стоит рассматривать в контексте текущей кампании властей многих стран против криптовалют, — рассказал «Газете.Ru» руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. — Созданная им блокчейн-компания Decentral управляет в том числе некастодиальным кошельком Jaxx, аудитория которого составляет 1 млн пользователей. В условиях стремления правительства США создать инструменты контроля криптовалютных транзакций владение подобным сервисом, позволяющим хранить цифровые активы вне регуляторного поля, может иметь репутационные риски и гипотетически создать условия для привлечения Ди Иорио к ответственности».

По словам Хомского, Ди Иорио, состояние которого Forbes ранее оценивал в $1 млрд, мог решить, что не готов нести риски подобного рода. Ранее ему уже приходилось нанимать охрану из-за поступающих угроз, которые могли быть ему адресованы в связи с его профессиональной деятельностью. Также он мог представлять интерес для преступников как человек, который под угрозой физической расправы мог передать контроль над цифровыми активами.