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Стало известно, какие специи помогают контролировать уровень сахара в крови

Nutrients: черный тмин, корица, имбирь и шафран снижают уровень глюкозы в крови

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Ученые из университета Сарагосы в Испании обнаружили, что черный тмин, корица, имбирь, куркумин и шафран могут снижать уровень глюкозы в крови натощак у людей с сахарным диабетом второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Отмечается, что научная работа представляет собой систематический обзор 77 исследований и мета-анализ еще 45, в которых приняли участие 3050 человек. Ученые стремились выяснить, как различные дозы специй и трав влияют на концентрации сахара и инсулина в крови при диабете второго типа.

Некоторые исследования, включенные в анализ, показали, что пищевые добавки с корицей могут незначительно снижать уровень сахара в крови натощак. Прием куркумина продемонстрировал более сильную способность сокращать концентрацию глюкозы в крови пациентов с сахарным диабетом второго типа. В целом наиболее сильным антигликемическими свойствами обладали черный тмин, шафран, имбирь и куркумин.

По наблюдениям ученых, имбирь оказался способен не только нормализовать уровень сахара в крови, но и снизить в организме уровень инсулина — гормона, который регулирует обмен углеводов, жиров (липидов) и глюкозы.

Ученые отметили, что пищевые добавки на основе этих специй были наиболее эффективными для контроля уровня сахара к крови при условии приема в рамках комбинированного лечения, предполагающего здоровое питание и физическую активность.

Ранее кардиолог назвала разрушающий стенки сосудов продукт.

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