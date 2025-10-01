На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дерби в Кубке: «Локомотив» принимает ЦСКА. LIVE

Кубок России. Путь РПЛ. Группа D. 5-й тур. «Локомотив» — ЦСКА. ОНЛАЙН

Александр Вильф/РИА Новости
В матче пятого тура группы D Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» Михаила Галактионова принимает в столичном дерби ЦСКА Фабио Челестини. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. Группа D. 5-й тур
1-й тайм
01 октября 20:30
Локомотив М
Москва, Россия
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «РЖД Арена», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
1'

Поееееехали! Матч начался.

20:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Кириллом Абрамовым из Ростова-на-Дону во главе.

20:25

А вот стартовый состав ЦСКА от Фабио Челестини:

Тороп, Лукин, Мойзес, Абдулкадыров, Гаич, Матеус Алвес, Кисляк, Бандикян, Руис, Пополитов, Алеррандро.

20:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов:

Лантратов, Ненахов, Ньямси, Рамирес, Морозов, Мялковский, Тимофеев, Баринов, Сарвели, Бакаев, Комличенко.

20:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче пятого тура группы D Пути РПЛ Кубка России в столичном дерби «Локомотив» принимает ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

