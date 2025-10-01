Локомотив М

Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Кириллом Абрамовым из Ростова-на-Дону во главе.
А вот стартовый состав ЦСКА от Фабио Челестини:
Тороп, Лукин, Мойзес, Абдулкадыров, Гаич, Матеус Алвес, Кисляк, Бандикян, Руис, Пополитов, Алеррандро.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов:
Лантратов, Ненахов, Ньямси, Рамирес, Морозов, Мялковский, Тимофеев, Баринов, Сарвели, Бакаев, Комличенко.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче пятого тура группы D Пути РПЛ Кубка России в столичном дерби «Локомотив» принимает ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.