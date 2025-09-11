Леон Сатурн

Антон Соснин сорвал контратаку «Сатурна» и получил желтую карточку.
Опаснейший дальний удар Яковлев из-за штрафной после паса Мазурова из вратарской назад. Правда, давал Илья другому игроку, но все равно получилось классно — удар Яковлева прошел в сантиметрах от дальней штанги!
Снова дошло до удара Бирюкова, который заблокировали, но перед этим хозяева сфолили в атаке.
Атака «Сатурна» дошла до удара Владислава Панина, но «Броуки» заблокировали.
Теперь серия позиционного владения «Сатурна». Равный матч, в котором инициатива переходит от одной команды к другой.
Смолов зацепился за мяч перед штрафной и отдал налево Сухомлинову к лицевой, но в итоге позиционная атака «Броуков» так и не закончилась ударом.
«Броуки» позиционно атакуют на чужой половине поля, но до ударов не доводят.
Заблокировал Мурадов очередной удар по воротам «Броуков».
Розыгрыш углового закончился ударом головой Тымонюка после подачи — неточно.
Дальний удар Краткова в касание по воротам «Броуков» — мяч шел чуть выше, но Зириков перевел одной рукой на угловой.
Смолов пробил в касание в штангу после паса Мурадова, но был офсайд.
Неплохо и довольно долго комбинировали перед чужой штрафной раменчане, и в итоге удар Егора Бирюкова с рикошетом пришел руки Зирикову.
Заброс от Яковлева из глубины на Майровича, который принял мяч пяткой, но уже пробежал вперед и не смог установить контроль.
С перевесом «Броуков» проходят первые минуты, но и «Сатурн» атакует немало, просто пока не может найти обострения.
Владимир Лобкарев очень жесткую накладу сделал против Сосравнова и получил желтую карточку. Первую для «Броуков» и вообще в матче.
Яковлев закинул к штрафной на Майровича, которого как будто сбили, но набежавший вторым темпом Смолов пробил подсечкой, но не попал.
Футболисты «Сатурна» пытались пробить по воротам, но отправили мяч на крышу стадиона.
Поеееееехали! Матч начался.
В запасе у медийной команды остался сегодня только что подписавший с ней контракт экс-форвард «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари!
А вот стартовый состав Broke Boys от Дмитрия Кузнецова:
Зириков — Макеев, Сухомлинов, Мурадов, Кирьяков — Соснин, Лобкарев, Майрович, Яковлев — Мазуров, Смолов.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Леон-Сатурна» Виталий Виценец:
Русанов — Бирюков, Тымонюк, Сосранов, Ивантеев, Цечоев — Посмашный, Шоларь, Войцеховский — Кратков, Панин.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 1/64 финала Пути регионов Кубка России «Леон-Сатурн» из Раменского принимает на своем поле медийный футбольный клуб Broke Boys. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.