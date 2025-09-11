11 сентября 2025, 19:30 Обновлено: 11 сентября 2025, 19:46 Спорт Размер текста А А А Смолов, на которого завели дело, играет за медийный клуб в Кубке России: «Леон-Сатурн» против Broke Boys. LIVE Кубок России. Путь регионов. 1/64 финала. «Леон-Сатурн» — Broke Boys. ОНЛАЙН Александр Седов

close Игрок сборной России Федор Смолов на разминке перед началом отборочного матча Чемпионата Европы по футболу — 2020 между сборной России и сборной Сан-Марино на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, 2019 год Владимир Песня/РИА Новости

В матче 1/64 финала Пути регионов «Леон-Сатурн» в Раменском играет против медийного клуба Broke Boys. За него выступает нападающий Федор Смолов, на которого завели уголовное дело. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Fonbet Кубок России. 1/64 финала 1-й тайм 11 сентября 19:30 Леон Сатурн Раменское, Россия 0 : 0 Broke Boys Стадион «Леон Арена», Раменское, Россия