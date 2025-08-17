Спорт
Дерби Краснодарского края: «Краснодар» против «Сочи». LIVE
Виталий Тимкив/РИА Новости
В матче пятого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» принимает на своем поле «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 5-й тур
Матч не начался
17 августа 20:30
Краснодар
Краснодар, Россия
Стадион «Ozon Арена», Краснодар, Россия
20:10
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче пятого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» принимает на своем поле «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.