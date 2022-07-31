В турнирной таблице ситуация у команд следующая: «Пари Нижний Новгород» сейчас занимает 14 строчку с одним очком, команда потерпела одно поражение и сыграла вничью. ЦСКА за два тура стал единственной командой, кто баллы не терял, в активе команды шесть очков и второе место — армейцы на балл отстают от «Зенита», который уже сыграл матч третьего тура.
Интересно, что меньше месяца назад команды уже встречались. 4 июля в рамках предсезонного турнира нижегородцы обыграли армейцев со счетом 2:0.
Интересно, что на скамейке запасных у ЦСКА оказался Саша Зделар, новичок. А вот еще еще один новенький — Виктор Мендес, в заявку на матч не попал.
Причина в том, что представители «Унион Эспаньола» еще не предоставили в ФИФА данные, необходимые для получения ITC (международный трансферный сертификат), без которого заявить футболиста для участия в РПЛ невозможно. Клуб рассчитывает решить данный вопрос к следующему туру чемпионата.
Стартовые составы команд выглядят так:
«Нижний Новгород: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Александров, Юлдошев, Калинский, Рыбчинский, Майга, Кротов, Милсон. Запасные: Анисимов, Гойло, Стоцкий, Пенчиков, Агапов, Шарипов, Кобесов, Шильцов, Берковский, Севикян, Сулейманов.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Кучаев, Мухин, Обляков, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Чалов. Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Ермаков, Лукин, Зделар, Заболотный, Яковлев, Гайч.
Вратарь ЦСКА Игорь АкинфеевРИА Новости