Пари Нижний Новгород

14:45

Интересно, что на скамейке запасных у ЦСКА оказался Саша Зделар, новичок. А вот еще еще один новенький — Виктор Мендес, в заявку на матч не попал.

Причина в том, что представители «Унион Эспаньола» еще не предоставили в ФИФА данные, необходимые для получения ITC (международный трансферный сертификат), без которого заявить футболиста для участия в РПЛ невозможно. Клуб рассчитывает решить данный вопрос к следующему туру чемпионата.