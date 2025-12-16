На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сергей Семак был задержан в Мюнхене

Тренера «Зенита» Сергея Семака вместе с женой задержали в аэропорту Мюнхена
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, в своих соцсетях рассказала, что ее вместе с мужем задержали в аэропорту Мюнхена, когда они собирались вернуться в Россию.

В аэропорту их остановили из-за вещей, которые были куплены в Германии.

«Полиция, допрос, слово crime, подписи на бумагах в графе «обвиняемый» и ощущение полной беспомощности. Я молчала и глубоко дышала, доверившись мужу», — написала Анна.

Также Анна отметила, что им пришлось оставить купленные в ЕС вещи. По новым законам граждане РФ не имеют права вывозить из Европы в Россию купленные вещи, стоимость которых превышает €300 за товарную единицу.

6 декабря «Зенит» в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл тольяттинский «Акрон». Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Жерсон с передачи Густаво Мантуана на 32-й минуте. Второй гол «Зенита» оформил Луис Энрике, который отличился на 41-й минуте после результативной передачи Педро.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб занимает вторую строчку, набрав 39 очков. На первом месте идет «Краснодар» (40 баллов). 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. «Зенит» дома примет калининградскую «Балтику».

Ранее в «Зените» заявили, что у них нет рабства.

