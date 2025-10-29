Олимпийский чемпион выступил против трансляции ОИ-2026 в России

Чемпион ОИ Васильев: зачем нам смотреть, как наши недруги радуются на Играх

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался против трансляции зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии на российском телевидении, передает РИА Новости.

«Зачем нам смотреть, как наши недруги радуются на Олимпийских играх? Я считаю, что показывать эти соревнования в России нецелесообразно, особенно с учетом финансовых затрат на трансляцию», — отметил Васильев.

Он добавил, что выступления немногих допущенных российских спортсменов можно посмотреть в записи. Васильев подчеркнул, что при таком количестве участников из России трансляция Игр по центральным телеканалам теряет смысл для российских зрителей.

На текущий момент квалификацию на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе прошли только три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее Джефф Монсон призвал не транслировать ОИ-2026, если российских спортсменов не допустят.