22-летний футболист «Хэштег Юнайтед» скончался от остановки сердца

Футболист из Британии Сидху умер от остановки сердца в 22 года

Игрок полупрофессионального английского клуба «Хэштег Юнайтед» Раман Сидху скончался в возрасте 22 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

У молодого спортсмена остановилось сердце, несмотря на более чем двухчасовые реанимационные действия. Администрация клуба выразила соболезнования родным и близким футболиста.

«Несмотря на все усилия спасателей, которые неустанно работали более двух часов, Раман, к сожалению, скончался. Мы хотели бы выразить наши искренние соболезнования его семье, товарищам по команде и всем, кто его знал», — звучит в официальном заявлении клуба.

Особую известность «Хэштег Юнайтед» получил как уникальный футбольный проект, основанный в 2016 году популярным блогером Спенсером Оуэном. Начав как медиапроект на площадках видеохостингов, клуб постепенно развился в полноценную команду, выступающую в Исмианской лиге — восьмом дивизионе английской футбольной системы.

Трагический инцидент привлек внимание к проблеме внезапной остановки сердца у молодых спортсменов.

