Игрок «Пари НН» о поражении от «Спартака»: нужно забирать очки у команд, равных нам

Защитник «Пари НН» Максим Шпанцев высказался о поражении от московского «Спартака» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив, что нужно забирать очки у команд, равных «Пари НН», передает «Советский спорт».

«Нужно забирать очки у команд, равных нам. Мы структурно играем неплохо, но стоит потерять концентрацию — и пропускаем глупые голы. Очень много пропускаем со стандартов», — сказал Шпанцев.

Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 3:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Манфред Угальде и Жедсон Фернандеш, оформивший дубль.

После этой победы в активе команды под руководством Деяна Станковича стало 18 очков, что позволяет располагаться на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородский клуб с активом в шесть баллов сохранил за собой предпоследнюю строчку в таблице РПЛ.

