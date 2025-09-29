На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Игрок «Пари НН» о поражении от «Спартака»: нужно забирать очки у команд, равных нам

Игрок «Пари НН» Шпанцев: мы пропускаем глупые голы, теряя концентрацию
ФК «Спартак-Москва»

Защитник «Пари НН» Максим Шпанцев высказался о поражении от московского «Спартака» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив, что нужно забирать очки у команд, равных «Пари НН», передает «Советский спорт».

«Нужно забирать очки у команд, равных нам. Мы структурно играем неплохо, но стоит потерять концентрацию — и пропускаем глупые голы. Очень много пропускаем со стандартов», — сказал Шпанцев.

Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 3:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Манфред Угальде и Жедсон Фернандеш, оформивший дубль.

После этой победы в активе команды под руководством Деяна Станковича стало 18 очков, что позволяет располагаться на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородский клуб с активом в шесть баллов сохранил за собой предпоследнюю строчку в таблице РПЛ.

Ранее в «Спартаке» рассказали, как разгромили «Пари НН».

Футбол. Чемпионат России
