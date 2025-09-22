Голы Глушенкова и Энрике принесли победу «Зениту» в матче РПЛ

Голы Глушенкова и Энрике принесли «Зениту» победу над «Краснодаром» в РПЛ

«Зенит» победил «Краснодар» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) благодаря голам Максима Глушенкова и Луиса Энрике. Матч проходил в Краснодаре.

Оба мяча были забиты во втором тайме. Несмотря на поражение, южане по-прежнему сохраняют за собой первую строчку в чемпионате страны.

«Зенит» набрал 16 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны. У «Краснодара» 19 очков и первая позиция.

В свою очередь главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что победа над «Краснодаром» была важна для сохранения интриги в чемпионате. Он также заявил, что главный судья Сергей Карасев допустил много ошибок. Они принимались в пользу обеих команд, уточнил Семак.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в эфире «Матч ТВ» перечислил причины, из-за которых его команда проиграла петербургскому «Зениту». Он отметил, что южане не смогли реализовать свои моменты.

Ранее в «Краснодаре» пожаловались на судейство в матче с «Зенитом».