На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Голы Глушенкова и Энрике принесли победу «Зениту» в матче РПЛ

Голы Глушенкова и Энрике принесли «Зениту» победу над «Краснодаром» в РПЛ
true
true
true
close
ФК «Зенит»

«Зенит» победил «Краснодар» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) благодаря голам Максима Глушенкова и Луиса Энрике. Матч проходил в Краснодаре.

Оба мяча были забиты во втором тайме. Несмотря на поражение, южане по-прежнему сохраняют за собой первую строчку в чемпионате страны.

«Зенит» набрал 16 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны. У «Краснодара» 19 очков и первая позиция.

В свою очередь главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что победа над «Краснодаром» была важна для сохранения интриги в чемпионате. Он также заявил, что главный судья Сергей Карасев допустил много ошибок. Они принимались в пользу обеих команд, уточнил Семак.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в эфире «Матч ТВ» перечислил причины, из-за которых его команда проиграла петербургскому «Зениту». Он отметил, что южане не смогли реализовать свои моменты.

Ранее в «Краснодаре» пожаловались на судейство в матче с «Зенитом».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами