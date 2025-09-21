«Ошибок было много»: тренер «Зенита» Семак о судействе в матче с «Краснодаром»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» заявил, что главный судья Сергей Карасев допустил много ошибок. Его слова приводит официальный сайт клуба.

«Вы возьмите игру и посмотрите, какое количество ошибок в одну сторону, в другую. Я думаю, их было предостаточно. Моментов назову очень много даже навскидку, где судья ошибался и против нас, и против «Краснодара». Ошибок было много. Где больше было? Сядьте и посчитайте», — заявил специалист.

Встреча, которая прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, завершилась с результатом 2:0. Первый гол в этом поединке оформил Максим Глушенков, который отличился на 60-й минуте с передачи Луиса Энрике. Второй мяч «Зенита» забил Энрике с передачи Глушенкова на 88-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» продолжает лидировать, набрав 19 баллов. «Зенит», который в год столетия не завоевал ни одного трофея, поднялся на четвертую строчку с 16 баллами. Выше петербуржцев расположились «Балтика» и «Локомотив», имеющие по 17 очков.

