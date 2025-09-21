В «Краснодаре» объяснили поражение от «Зенита»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в эфире «Матч ТВ» перечислил причины, из-за которых его команда проиграла петербургскому «Зениту» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не получилось забить. По содержанию была хорошая игра, даже лучше, чем год назад, когда мы выиграли. Но, к сожалению, не реализовали моменты и фактически в первой опасной атаке у наших ворот пропустили. Детали всегда решают в таких матчах», — заявил он.

Встреча, которая прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, завершилась с результатом 2:0. Первый гол в этом поединке оформил Максим Глушенков, который отличился на 60-й минуте с передачи Луиса Энрике. Второй мяч «Зенита» забил Энрике с передачи Глушенкова на 88-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» продолжает лидировать, набрав 19 баллов. «Зенит», который в год столетия не завоевал ни одного трофея, поднялся на четвертую строчку с 16 баллами. Выше петербуржцев расположились «Балтика» и «Локомотив», имеющие по 17 очков.

