Тренер «Зенита» Семак назвал ценность победы над «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что победа над «Краснодаром» была важна для сохранения интриги в чемпионате. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Победа важна не только для нас, но и для всего чемпионата, не отпустили «Краснодар» далеко. С точки зрения борьбы будет интересно смотреть за противостоянием пяти команд, которые будут вверху. Важно было сегодня победить», — сказал Семак.

Встреча, которая прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, завершилась с результатом 2:0 в пользу петербуржцев. Первый гол в этом поединке оформил Максим Глушенков, который отличился на 60-й минуте с передачи Луиса Энрике. Второй мяч «Зенита» забил Энрике с передачи Глушенкова на 88-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» продолжает лидировать, набрав 19 баллов. «Зенит», который в год столетия не завоевал ни одного трофея, поднялся на четвертую строчку с 16 баллами. Выше петербуржцев расположились «Балтика» и «Локомотив», имеющие по 17 очков.

