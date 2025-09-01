На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЦСКА заявили, что не провоцировали форварда «Краснодара» после удаления

Тренер ЦСКА Челестини заявил, что не провоцировал Кордобу аплодисментами
ПФК ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил наставнику «Краснодара» Мураду Мусаеву, который обвинил игроков и тренерский штаб армейцев в хамстве из-за реакции на удаление Джона Кордобы, что не использовал саркастические аплодисменты в адрес колумбийца. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я не аплодировал, Кордоба тоже много что сделал. Это называется футбол. Мы не должны комментировать работу судей, мне не очень интересно, что говорил Мусаев об этом. Если он говорил что-то о футболе, то за это мне было бы очень интересно послушать», — заявил Челестини.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 31 августа, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли на 44-й минуте, отличился Джон Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян. На 56-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Кордоба. Сразу после матча футболист заявил, что может покинуть РПЛ из-за судейства.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Ранее в «Краснодаре» похвалили футболистов за ничью с ЦСКА.

