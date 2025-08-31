На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Открытое хамство»: в «Краснодаре» раскритиковали ЦСКА из-за реакции на удаление

Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подверг критике тренерский штаб и футболистов московского ЦСКА за их реакцию на удаление Джона Кордобы в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Идет Кордоба после удаления, встают все тренеры и футболисты (ЦСКА) и хлопают ему, провоцируют. Если в Швейцарии нормально так делать, то в России впервые подобное вижу. Все Джона провоцируют, для меня это открытое хамство. Я должен был среагировать. Возможно, в Швейцарии так ведут себя мужчины, но у нас такого нет», — заявил Мусаев.

Поединок судил Рафаэль Шафеев. Он показал прямую красную карточку Кордобе на 56-й минуте игры.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли на 44-й минуте, отличился Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Краснодар» после этого поединка продолжает возглавлять турнирную таблицу национального первенства, набрав 16 очков. ЦСКА расположился на позицию ниже, имея в активе на один балл меньше. Следующий тур РПЛ состоится после паузы на матчи национальных команд. ЦСКА отправится на выездной матч к «Ростову», игра состоится 14 сентября и начнется в 19:30 по московскому времени. Краснодарский клуб на день раньше примет тольяттинский «Акрон», начало поединка — 19:30 мск.

Ранее Кордоба заявил о желании покинуть РПЛ из-за судейства.

