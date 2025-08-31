В «Краснодаре» похвалили футболистов за ничью с ЦСКА

Тренер «Краснодара» Мусаев похвалил игроков за самоотдачу в игре с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после ничьей в матче против московского ЦСКА в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что полностью доволен своими игроками. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Яркая игра, обе команды шли в атаку, ЦСКА начал мощно, как мы и ожидали. Первые минуты остались за ними, затем мы перехватили инициативу, сравняли счет, качественно сыграли во второй половине. Игра была хорошая, мы в сложном графике, у нас много травмированных, но никто не плачет. Я поблагодарил своих игроков за самоотдачу», — заявил Мусаев.

Поединок судил Рафаэль Шафеев. Он показал прямую красную карточку Кордобе на 56-й минуте игры.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли на 44-й минуте, отличился Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян.

