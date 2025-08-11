«Зенит» принял решение по Семаку после поражения от «Ахмата»

«Евро-Футбол.Ру»: в «Зените» доверяют Семаку, его отставку не рассматривают

Руководство петербургского «Зенита» не рассматривает вариант с отставкой российского специалиста Сергея Семака с поста главного тренера команды. Об этом пишет «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, в петербургском клубе доверяют специалисту, несмотря на неудовлетворительный старт сезона, и верят, что он сможет вывести команду из кризисной ситуации.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч срезал в свои ворота защитник «Зенита» Ваня Дркушич на 30-й минуте.

После четырех игр РПЛ «Ахмат» набрал три очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Зенит» с пятью баллами располагается на восьмой строчке. В следующем туре национального первенства петербургский клуб сразится на выезде с московским «Спартаком». Игра состоится 16 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

