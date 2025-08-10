На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Зените» оценили старт сезона РПЛ после поражения от «Ахмата»

Тренер «Зенита» Семак назвал неудовлетворительным старт сезона РПЛ
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после поражения от грозненского «Ахмата» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) назвал неудовлетворительным старт сезона. Его слова приводит официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

«После сегодняшнего матча — да. Конечно, если бы мы сегодня выиграли, он был бы еще более или менее неплохими. Но в общем… Четыре игры сыграли, одна победа… Конечно, неудовлетворительный на сегодняшний день», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч срезал в свои ворота защитник «Зенита» Ваня Дркушич на 30-й минуте.

После четырех игр РПЛ «Ахмат» набрал три очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Зенит» с пятью баллами располагается на восьмой строчке. В следующем матче «Ахмат» сыграет дома против самарских «Крыльев Советов». Встреча состоится 16 августа и начнется в 20:30 по московскому времени.

Ранее Станислав Черчесов высказался о победе «Ахмата» над «Зенитом».

