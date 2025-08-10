Стало известно, кто станет тренером «Спартака» в случае увольнения Станковича

Карпов: если Станкович покинет «Спартак, его место может занять Ивич

Сербский тренер Владимир Ивич может стать главным тренером «Спартака» в случае увольнения Деяна Станковича. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

На данный момент Ивич возглавляет «Аль-Айн» из ОАЭ, его контракт истекает летом 2026 года. Отмечается, что серб имеет чемпионский опыт: побеждал в чемпионатах Греции и Израиля, а также успешно тренировал в первенстве России.

Ивич возглавлял «Краснодар»: пришел в 2023 году по ходу непростого сезона, практически сразу вывел команду в финал Кубка России и сделал претендентом на чемпионство.

10 августа появилась информация, что «Спартак» начал поиски замены для Станковича в случае его увольнения.

9 августа «Спартак» на выезде проиграл «Локомотиву». Встреча завершилась со счетом 2:4. Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте вновь забил Батраков.

В активе «Спартака» четыре очка, команда идет на 11-м месте в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее «Спартак» повторил клубный антирекорд по пропущенным мячам.