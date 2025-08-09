На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Поведение ведущего игрока «Зенита» назвали глупым

Экс-игрок ЦСКА Пономарев заявил, что полузащитник Глушенков ведет себя глупо
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в ситуации с полузащитником «Зенита» Максимом Глушенковым находится на стороне главного тренера Сергея Семака.

По его мнению, футболист должен доказывать свою состоятельность не словом, а делом.

«Глупости со стороны Глушенкова сумасшедшие. Ты такие бабки получаешь — работай над собой, чтобы тобой были все довольны: игроки и тренер. Все, больше от тебя ничего не требуется. В наше время, если ты начинал дурака валять, брали и переводили в дубль. И сиди себе в дубле, пока не освободится место в основном составе. А здесь все корифеи — никого никуда не сошлешь. Какой-то папа еще вмешивается в эту ситуацию, зачем? Ты же профессионал, огромные деньги получаешь! Я в этой ситуации полностью на стороне Семака», — заявил Пономарев.

После матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) отец Глушенкова Александр заявил, что после замены сына в перерыве игра команды не поменялась. Также он допустил, что футболист задумается об уходе из клуба, если подобные перестановки будут продолжаться.

«Зенит» в год столетнего юбилея не сумел завоевать ни одного трофея. Команда, которая до этого шесть раз подряд выиграла чемпионат России, стала второй в турнирной таблице РПЛ, уступив «Краснодару», а также вылетела на стадии финала Пути РПЛ Кубка России, проиграв ЦСКА.

Ранее экс-тренер «Спартака» объяснил, как использовать Максима Глушенкова.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
