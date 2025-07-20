«Бедный, был испуганным»: Мостовой раскритиковал судью матча «Спартака»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил об ошибках главного судьи матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и махачкалинского «Динамо» Василия Казарцева, объяснив, что на него повлияло. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Казарцев — бедный, выглядел испуганным, еще гол нужно было засчитывать. На них сейчас подействовала недавняя ситуация с судьями. Судьям и так сложно, ошибаются даже с VAR, потому что 99% из них не играли в футбол. А сейчас им еще тяжелее», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Гол на счету Маркиньоса. «Спартак» доигрывал матч в большинстве, за вторую желтую карточку был удален Мохамед Аззи.

По ходу первого тайма главный судья Казарцев не назначил пенальти в ворота махачкалинского клуба после наступа на ногу игроку «Спартака» Наилю Умярову. Этот эпизод экс-арбитр Игорь Федотов назвал ошибочным и заявил, что 11-метровый должен был быть назначен. Также Казарцев отменил три гола красно-белых в первом тайме, и еще один — во втором.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Следующий матч красно-белые проведут также на домашнем стадионе и сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 26 июля, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Махачкалинский клуб следующий тур сыграет снова на выезде и сразится с «Оренбургом» 27 числа. Начало матча — 17:30 мск.

Ранее в «Спартаке» раскритиковали судейство первого тура РПЛ.