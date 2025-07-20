«Не соответствует уровню»: в «Спартаке» раскритиковали судейство первого тура

Московский «Спартак» намерен обратиться в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Динамо». Об этом сообщил генеральный директор клуба Олег Малышев, его слова передает «Чемпионат.com».

«Качество судейства в сегодняшнем матче не соответствовало уровню РПЛ. Было слишком много моментов, которые трактовались некорректно. Это и игра рукой в штрафной, и несправедливо отмененный гол Литвинова, и наступ на Умярове, непоказанные желтые карточки», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Гол на счету Маркиньоса. «Спартак» доигрывал матч в большинстве, за вторую желтую карточку был удален Мохамед Аззи.

По ходу первого тайма главный судья Василий Казарцев не назначил пенальти в ворота махачкалинского клуба после наступа на ногу игроку «Спартака» Наилю Умярову. Этот эпизод экс-арбитр Игорь Федотов назвал ошибочным и заявил, что 11-метровый должен был быть назначен. Также Казарцев отменил три гола красно-белых в первом тайме, и еще один — во втором.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Следующий матч красно-белые проведут также на домашнем стадионе и сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 26 июля, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Махачкалинский клуб следующий тур сыграет снова на выезде и сразится с «Оренбургом» 27 числа. Начало матча — 17:30 мск.

Ранее тренер «Спартака» Деян Станкович отказался комментировать судейство.