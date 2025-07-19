«Это 100% пенальти»: в матче «Спартака» произошла судейская ошибка

Главный арбитр матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» Василий Казарцев должен был назначить пенальти в ворота дагестанского клуба после того, как футболисту красно-белых Наилю Умярову наступили на ногу во вратарской. Такое мнение в комментарии «Чемпионату.com» выразил бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов.

«Это 100% пенальти – футболист Махачкалы нарушал правила на Умярове в своей штрафной. В первую очередь ошибся Казарцев, он был недалеко от штрафной, позиция открытая – единоборство игроков он контролировал. Также это ошибка Фисенко, который работает на VAR», — заявил он.

Встреча проходит в Москве на стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Завершается первый тайм, впереди «Спартак» — 1:0. При этом Казарцев отменил три гола «Спартака» в первых 45-ти минутах.

Следующий матч красно-белые проведут также на домашнем стадионе и сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 26 июля, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Махачкалинский клуб следующий тур сыграет снова на выезде и сразится с «Оренбургом» 27 числа. Начало матча — 17:30 мск.

Прошлый сезон красно-белые завершили разгромной победой над подмосковными «Химками» со счетом 5:0. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы. Махачкалинский клуб занял 11-е место в РПЛ, набрав 29 баллов.

Ранее «Локомотив» одержал победу на старте РПЛ, забив три мяча за шесть минут.