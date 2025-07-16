Врачи стабилизировали состояние бойца MMA после покушения

Боец MMA Тимур Хизриев, в которого стреляли из травматического оружия в Махачкале, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации собеседника агентства, спортсмен перенес операцию, угрозы его жизни нет.

Вечером 15 июля двое преступников в масках около 10 раз выстрелили в спортсмена из травматического оружия, когда он выходил из своего автомобиля во дворе дома на улице Даниялова в Махачкале. SHOT сообщал, что Хизриев получил около пяти ранений в области плеча, кисти и груди. Совершив нападение, злоумышленники с третьим участником скрылись с места происшествия на белой «Приоре».

Полиция ввела план «Перехват». В городе ведется розыск преступников.

Позднее стало известно, что по факту нападения на спортсмена было возбуждено уголовное дело по статье 213 (Хулиганство).

Тимур Хизриев — российский боец смешанного стиля, который выступал на турнирах серии PFL, Bellator и ряде других.

Ранее в Обнинске представитель академии ММА ударил велосипедиста ногой в лицо.