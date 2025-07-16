Боец ММА Хизриев находится в стабильном состоянии

Состояние раненного в результате нападения в Махачкале бойца ММА Тимура Хизриева является стабильным, угрозы его жизни нет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По имеющейся информации, спортсмен получил около пяти ранений в области плеча, кисти и груди. Сейчас Хизриева оперируют.

Вечером 15 июля двое преступников в масках около 10 раз выстрелили в спортсмена из травматического оружия, когда он выходил из своего автомобиля во дворе дома на улице Даниялова в Махачкале. Совершив нападение, злоумышленники с третьим участником скрылись с места происшествия на белой «Приоре».

Полиция Махачкалы ввела план «Перехват». В городе ведется розыск преступников.

Тимур Хизриев — российский боец смешанного стиля, который выступал на турнирах серии PFL, Bellator и ряде других.

Ранее молодого человека из Ленобласти задержали за стрельбу из окна по детям.