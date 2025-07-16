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В Махачкале произошла стрельба

SHOT: в Махачкале совершили нападение на бойца ММА Хизриева
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Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Махачкале произошла стрельба, по предварительным данным, было совершено нападение на бойца ММА Тимура Хизриева. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В публикации уточняется, что около 23:30 мск два человека в масках устроили стрельбу во дворе жилого дома на улице Даниялова.

Целью их нападения, по предварительным данным, был Хизриев, который в этот момент выходил из своего автомобиля.

«Неизвестные подкараулили его, после чего сделали около 10 выстрелов из травмата и скрылись», — говорится в сообщении.

SHOT рассказал, что Тимур Хизриев — российский боец смешанного стиля, который выступал на турнирах серии PFL, Bellator и ряде других.

До этого суд в Находке отправил на два месяца под домашний арест подростка, который выстрелил в глаз сверстнику. По данным следствия, 3 июля между двумя школьниками произошел конфликт и подозреваемый выстрелил мальчику 2012 года рождения в область глаза из пневматического оружия. Пострадавшего срочно доставили в больницу, где медики диагностировали тяжелое ранение. Один глаз спасти не удалось — сейчас ребенок находится под наблюдением врачей.

Ранее молодого человека из Ленобласти задержали за стрельбу из окна по детям.

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