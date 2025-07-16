В Дагестане возбудили уголовное дело по факту нападения на бойца ММА

ТАСС: в Дагестане возбудили дело после нападения на бойца ММА Хизриева

Уголовное дело возбуждено по факту вооруженного нападения на бойца смешанных боевых искусств (ММА) Тимура Хизриева в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Утверждается, что дело возбуждено по ст. 213 Уголовного кодекса РФ (Хулиганство).

Вечером 15 июля двое преступников в масках около 10 раз выстрелили в спортсмена из травматического оружия, когда он выходил из своего автомобиля во дворе дома на улице Даниялова в Махачкале. Совершив нападение, злоумышленники с третьим участником скрылись с места происшествия на белой «Приоре».

Полиция Махачкалы ввела план «Перехват». В городе ведется розыск преступников.

Тимур Хизриев — российский боец смешанного стиля, который выступал на турнирах серии PFL, Bellator и ряде других.

Ранее стало известно о состоянии Хизриева после нападения.