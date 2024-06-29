В регионе представитель академии ММА ударил велосипедиста ногой в лицо

В Калужской области зафиксировали нападение мужчины на велосипедиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».

Инцидент произошел в центре города Обнинска. На кадрах заметно, как мужчина резко поднимает ногу и ударяет в лицо человеку. После этого велосипед пострадавшего падает, а он сам отходит на шаг назад, после чего отбегает на какое-то расстояние.

Известно, что нападавший является представителем академии MMA. Информация о том, что стало причиной конфликта отсутствует.

Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить правоохранителям. На данный момент проводится проверка.

До этого в Челябинске молодой человек напал на пассажира трамвая. Подросток с приятелем громко слушал музыку в салоне, и сидевший недалеко мужчина сделал замечание. После этого юноша ударил пострадавшего в лицо, после чего у россиянина диагностировали перелом нижней челюсти.

Ранее боец ММА сделал предложение девушке в октагоне после поражения и получил отказ.