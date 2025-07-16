В Махачкале после нападения на бойца ММА объявлен план «перехват»

В Махачкале после стрельбы в бойца ММА Хизриева объявили план «перехват»

После происшедших в Махачкале выстрелов в бойца ММА Тимура Хизриева, в городе был объявлен план «перехват». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, двое напавших на спортсмена мужчин, выкрикивая оскорбления в адрес его семьи, прихватив своего подельника, скрылись с места происшествия на белом автомобиле «Приора».

Полиция ведет розыск преступников. По имеющейся информации, Хизриев жив.

16 июля сообщалось, что два человека в масках устроили стрельбу во дворе жилого дома на улице Даниялова в Махачкале. Целью их нападения, по предварительным данным, был Хизриев, который в этот момент выходил из своего автомобиля. Преступники, подкараулив спортсмена, сделали в него около 10 выстрелов из травматического оружия.

SHOT рассказал, что Тимур Хизриев — российский боец смешанного стиля, который выступал на турнирах серии PFL, Bellator и ряде других.

Ранее молодого человека из Ленобласти задержали за стрельбу из окна по детям.