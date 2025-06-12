Мостовой назвал самого логичного тренера для ЦСКА

Мостовой: было бы логичнее, если бы ЦСКА возглавил Игнашевич

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что не видит ничего плохого в отказе экс-наставника московского «Динамо» Марцела Лички занять пост главного тренера столичного ЦСКА, а также рассказал, кто больше всего подходит армейскому клубу. Его слова приводит Betonmobile.

«Это нормально. Конечно, было бы логичнее, если бы команду возглавил [Сергей] Игнашевич. Я был бы не против такого расклада. Почему нет?» — заявил он.

10 июня в СМИ появилась информация, что Личка приступил к активным переговорам по назначению на должность наставника столичного ЦСКА. Однако сначала это опроверг агент специалиста, а потом в ЦСКА заявили, что не обсуждали ни срок контракта, ни его сумму со специалистом.

9 июня ЦСКА официально объявил об уходе Марко Николича. Сербский специалист должен продолжить работу в греческом АЕКе.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее в ЦСКА оказались в шоке от ухода тренера.