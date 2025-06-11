В ЦСКА в шоке от ухода тренера

Агент Еремин: в ЦСКА все немного в шоке от ухода тренера Николича

Агент защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин заявил, что в клубе все немного в шоке от ухода главного тренера команды Марко Николича в греческий АЕК, передает «РБ Спорт».

«Это для всех стало неожиданностью, для Игоря в том числе. Ощущения у всех одинаковые, все немного в шоке от ухода Марко», — сказал Еремин.

9 июня ЦСКА официально объявил об уходе Николича. Сербский специалист должен продолжить работу в греческом АЕКе.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее Николич объяснил свой уход из ЦСКА.