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«Ждем хорошего предложения»: агент экс-тренера «Динамо» о переговорах с ЦСКА

Агент Николаев заявил, что тренер Личка не ведет переговоров с ЦСКА
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Александр Вильф/РИА Новости

Анатолий Николаев, агент бывшего главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички, опроверг появившуюся в СМИ информацию об активных переговорах со столичным ЦСКА. Его слова приводит Sport24.

«Переговоры с ЦСКА? Все это неправда, мы не ведем никаких разговоров с этим клубом. Наверное, в шорт-листе ЦСКА Личка есть, но переговоров нет. Марцел сейчас отдыхает, мы ждем хорошего предложения», — сказал Николаев.

Личка, который тренировал «Динамо» с 2023 года, был уволен в начале мая 2025 года из-за неудовлетворительных результатов команды. 9 июня ЦСКА официально объявил об уходе Марко Николича. Сербский специалист должен продолжить работу в греческом АЕКе.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее форвард ЦСКА рассказал, кто является для него примером.

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