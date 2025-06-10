Назван тренер, который ведет активные переговоры с ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка приступил к активным переговорам по назначению на должность наставника столичного ЦСКА. Об этом пишет издание Metaratings.ru.

По информации источника, стороны близки к завершению сделки.

Личка, который тренировал «Динамо» с 2023 года, был уволен в начале мая 2025 года из-за неудовлетворительных результатов команды. 9 июня ЦСКА официально объявил об уходе Николича. Сербский специалист должен продолжить работу в греческом АЕКе.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее форвард ЦСКА рассказал, кто является для него примером.