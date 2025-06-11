В ЦСКА отреагировали на информацию о переговорах с Черчесовым и Личкой

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил в своем Telegram-канале, что клуб не ведет переговоры с тренерами Станиславом Черчесовым и Марцелом Личкой.

«С Марцелом Личкой клуб не обсуждал ни срок, ни сумму контракта, о чем сейчас пишут. Также клуб не ведет переговоров со Станиславом Саламовичем. Комментировать каждую упомянутую в СМИ фамилию все же не будем», — написал Брейдо.

9 июня ЦСКА официально объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера клуба. Сербский специалист должен продолжить работу в греческом АЕКе.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее экс-футболист «Спартака» назвал уход тренера ЦСКА из клуба ударом по мозгам.