«За нее платила страна»: Роднина о фигуристке, желающей выступать за Азербайджан

Чемпионка ОИ Роднина о Жилиной: за нее платила страна, нужна компенсация

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) имеет право предъявлять финансовые претензии российской фигуристке Веронике Жилиной. Ее слова приводит Sport24.

«Что значит «наша федерация не отпускает фигуристку Жилину в Азербайджан»? Ей предъявили определенные (финансовые) претензии. За нее платила страна, работали тренеры, а врачи лечили ее. Наверное, нужна какая-то компенсация. Я не знаю, сколько она заплатила федерации и всех других тонкостей», — заявила Роднина.

21 мая стало известно, что Жилина выплатила около одного миллиона рублей в адрес ФФККР в качестве компенсации за спортивную подготовку.

Информация о намерении Жилиной перейти в сборную Азербайджана появилась 25 марта. Позднее стало известно, что ФФККР не одобрила переход Жилиной в другую сборную. 14 мая спортсменка сообщила, что получила паспорт Азербайджана и намерена представлять именно эту страну. 21 числа Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил переход Жилиной.

Жилина стала известна широкой публике после съемок в проекте «Ледниковый период. Дети», где запись ее выступления в образе Дейнерис Таргариен из «Игры престолов» собрала 5 млн просмотров на YouTube. Тогда фигуристка из Архангельска тренировалась в группе Этери Тутберидзе, однако в 2020 году перешла в академию Евгения Плющенко.

Среди достижений фигуристки — победа на этапе международной юниорской серии Гран-при, серебро первенства России среди юниоров, победа в финале Кубка России среди юниоров.

Ранее Татьяна Тарасова назвала недостаточной сумму за переход Жилиной.